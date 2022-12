Povero è chi crede alla favola dell’arcangelo Lenin opposto al mostro Stalin

(Di sabato 10 dicembre 2022) Se c’è stato un comunismo buonomaniera del capo bolscevico Vladimir Uljanove solo dopo un comunismo cattivomaniera del suo successore, Josif Vissarianovic? E’ l’aberrante sciocchezza recitata a lungo durante quel Ventesimo secolo di cui siamo tutti figli. Appostato com’era al quinto piano di una mansarda parigina, lo scrittore rumeno Emil Cioran è stato per poco meno di mezzo secolo uno dei più implacabili cecchini intellettuali d’Europa. Ebbene, valga per tutte quello che il sessantunenne Cioran scrive il 25 dicembre 1972 al filosofo e editore viennese Wolfgang Kraus con cui ebbe una corrispondenza durata vent’anni: “Ha letto Hope Against Hope di Nadezda Mandel’stam? Un documento veramente straordinario e sconvolgente. Curiosamente, la maggior parte di coloro che l’hanno letto (ovviamente in ...

