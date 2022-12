Mondiali Qatar 2022 | il tabellone dei quarti di finale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sono terminati ufficialmente oggi, con le ultime due sfide, gli ottavi dideidi calcio del. Una giornata sorprendente con la clamorosa eliminazione della Spagna ai rigori contro il Marocco. Nella serata, invece, il Portogallo ha vinto in scioltezza con la Svizzera, staccando il pass per ididella rassegna iridata. Adesso i calciatori e tutti gli spettatori si godranno due giorni di pausa e relax, per poi dare il via allo spettacolo deidi. Ildeidi, le date e gli orari delle partite Venerdì 9 dicembre 16.00 Quarto di1: CROAZIA vs BRASILE 2-1 ai rigori 20.00 Quarto di2: ...

La Francia supera l'Inghilterra 2 - 1 nella seconda partita dei quarti di finale dele incontrerà in semifinale la sorpresa Marocco che ha eliminato il Portogallo oggi per 1 - 0. Sblocca al 16' Tchouameni da (molto) fuori area dopo un'azione corale dei Bleus avviata da Mbappé ...La Francia prosegue il suo cammino aiine si avvicina ulteriormente all'atto finale del 18 dicembre. All'Al Bayt Stadium la squadra di Deschamps si impone con il risultato di 2 - 1 sull' Inghilterra e strappa il pass per ...Dopo la vittoria sul Portogallo in Qatar i tifosi del Marocco scendono in piazza per festeggiare una storica prima semifinale ai Mondiali ...La comunità marocchina calabrese è in festa per l’approdo della loro Nazionale in semifinale nel mondiale di calcio in Qatar. Dopo l’eliminazione del Portogallo di Cristiano Ronaldo, decine e decine ...