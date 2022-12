Mondiale in Qatar | parla un noto portiere | “Messi si conferma il giocatore più forte del mondo”

...così a caldo la sorprendente vittoria del Marocco ai Mondiali di calcio in corso in, dove la ... E sul tema dell'integrazione, in undove i diritti sono protagonisti in negativo, la Moual ...AGI - Un uomo di origine nordafricana è stato accoltellato al collo nel corso dei festeggiamenti a Milano per la vittoria del Marocco ai quarti di finale del2022. L'aggressione è avvenuta in corso Buenos Aires all'altezza di viale Tunisia . Da una testimonianza sembra che la vittima sia stata aggredita mentre cercava di sedare una ...Sei giorni dopo, contro l'Iran la sua prima rete. (TUTTO mercato WEB) Ne parlano anche altri media Un gol straordinario di Youssef En-Nesyri trascina il Marocco in semifinale al Mondiale in Qatar e ad ...AGI - Un uomo di origine nordafricana è stato accoltellato al collo nel corso dei festeggiamenti a Milano per la vittoria del Marocco ai quarti di finale del Mondiale Qatar 2022. L'aggressione è ...