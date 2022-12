Marocco-Portogallo | programma e telecronisti Rai quarti Mondiali Qatar 2022

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ile isulla Rai di, match valido per idi finale deidi. Appuntamento con la storia per i nordafricani, che vogliono regalarsi il sogno della semifinale. I lusitani, invece, per sfruttare un accoppiamento comunque favorevole e avanzare ancora a caccia del trionfo finale. Si parte alle ore 16 di sabato 10 dicembre, chi la spunterà?sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni. SportFace.

Oggi, sabato 10 dicembre, sono in programma le altre due gare che permetteranno di definire il quadro completo delle semifinali:e Inghilterra - Francia . La vera sorpresa del ...si sfideranno nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 . Entrambe, protagoniste di un cammino entusiasmante daranno vita ad un match, non completamente inedito per la Coppa ...Il programma e i telecronisti sulla Rai di Marocco-Portogallo, match valido per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Appuntamento con la storia per i nordafricani, che vogliono regalarsi il ...La diretta live di Marocco-Portogallo, match valido per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La formazione di Regragui è reduce dalla grande vittoria ai calci di rigore contro la Spagna, ...