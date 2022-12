L' Olanda cede solo ai rigori | Argentina in semifinale

Leggi su agi

(Di sabato 10 dicembre 2022) AGI - Il doppio vantaggio e la felicità, poi la grande paura prima di poter tornare a far festa grazie ad Emiliano Martinez: l'batte ai calci di rigore un'mai doma conquistando l'accesso alle semifinali di Qatar 2022. Decisive le due parate del portiere dell'Aston Villa su Van Dijk e Berghuis (unico errore argentino di Enzo Fernandez), dopo l'incredibile 2-2 maturato nei tempi regolamentari con la rimonta Oranje all'ultimo respiro firmata dalla doppietta di Weghorst. Lampi di Messi In prenza erano stati Molina e Messi a indirizzare il match per l'Albiceleste. La squadra di Scaloni ora se la vedrà con una Croazia capace di far fuori il Brasile, mentre gli uomini di Van Gaal tornano a casa con tanto amaro in bocca ma a testa altissima, al termine di una partita non brillante ma rimessa in piedi con cuore ed ...