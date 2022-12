Grisì | nuovo impianto di riscaldamento per la scuola elementare “Giubbotti e coperte saranno un ricordo”

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Finalmente il plesso delladi Grisi avrà undi. Ad annunciarlo sono i consiglieri comunali della frazione Antonella Giuliano e Giulio Mannino. “Dal mese di Luglio ci siamo costantemente confrontati con l’assessore Giannetto e con gli uffici comunali affinché non si arrivasse al mese di dicembre senza una soluzione per contrastare il freddo nelle aule. Grazie al valido apporto dell’assessore e al lavoro degli uffici comunali siamo riusciti finalmente a sostituire l’ormai vetusto sistema dicon una caldaia nuova di zecca”. I lavori per l’installazione delcominceranno il prossimo lunedì. “Per anni i nostri bambini sono stati costretti a stare al gelo, in aule fredde – ...