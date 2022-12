Firenze | in arrivo 100 nuove telecamere per monitorare traffico e sicurezza - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 10 dicembre 2022) Verranno installate anche in via Allori, piazza Batoni, via del Sansovino, piazza Alberti, piazza Leopoldo, via Pisana, via Santo Stefano in Pane e via Caccini. L'investimento è di 500mila ...

FirenzeToday

Verranno installate anche in via Allori, piazza Batoni, via del Sansovino, piazza Alberti, piazza Leopoldo, via Pisana, via Santo Stefano in Pane e via Caccini. L'investimento è di 500mila ...È il nuovo grande acquisto fatto dal Comune didi sistemi di videosorveglianza della rete stradale e avranno il duplice compito di monitorare i flussi di traffico sulla rete cittadina per ... A Firenze in arrivo 100 nuove telecamere Verranno installate anche in via Allori, piazza Batoni, via del Sansovino, piazza Alberti, piazza Leopoldo, via Pisana, via Santo Stefano in Pane e via Caccini. L'investimento è di 500mila euro ...E’ una storia strana quella di Sofian Amrabat. Una storia di alti e bassi, come molti ce ne sono nella vita, ma decisamente molto repentini, come raramente accade. Il centrocampista marocchino approda ...