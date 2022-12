ItaSportPress

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Mondiali Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/mondiali - calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "'o,...Pagalabiale offensivo nei confronti di Santos contro la Corea e la tripletta dell'illusione ... dove Drogba, Roger Milla, Asamoah ed'o non sono mai arrivati. Nella bolgia rossa di Doha - ... Eto’o, quel pronostico sul Marocco prima del Mondiale non fa più ridere Prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar, molte leggende del calcio, come è consuetudine, hanno predetto i vincitori del torneo. Il pronostico dell'ex attaccante della nazionale camerunense, e ora pres ...Mai nessuna squadra del Continente è arrivata in semifinale di un Mondiale, solo il Ghana nel 2010 ci andò vicino ...