(Di sabato 10 dicembre 2022)per la terza volta il presidente della Regione Campania,De, e il neosi chiama proprio come lui. A renderlo noto è il primogenito del ‘goverre’,, vicecapogruppo Pd alla Camera, che, sui social, scrive “benvenuto al mondo al nostro piccolo!”. “Questa notte ci ha portato il dono più bello che si possa desiderare -sottolinea il deputato – un’emozione incredibile. Una gioia immensa per tutti noi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

Un'idea, chequasi una necessità. La Lazio ragiona seriamente suPellegrini. Può essere lui il terzino sinistro (i biancocelesti non ne hanno uno di ruolo in rosa) da regalare a Sarri. Il tecnico lo ...... vi resterà fino al 6 gennaio 2023 Città di Castellocapitale dei presepi . Ben 250 opere ... affiancati dal sindacoSecondi e dagli assessori alla Cultura e Turismo, Michela Botteghi e ... De Luca diventa nonno, nato Vincenzo jr: figlio di Piero - Ildenaro.it Diventa nonno per la terza volta il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il neonato si chiama proprio come lui. A renderlo noto è il primogenito del ‘governatore’, Piero, ...Stampa Piero De Luca, parlamentare salernitano del Pd, è diventato di nuovo papà e il figlio secondogenito porterà lo stesso nome del nonno-governatore della Regione Campania. A dare la notizia è stat ...