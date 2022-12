Calcio | Mondiali 2022 | l’Argentina trascinata da Messi batte l’Olanda ai rigori e vola in semifinale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un match infinito, ricco di tensione, di emozioni fino all’ultimo. Nuovamente ia decidere i quarti di finale deidiin Qatar:non trema e, nonostante si fa riacciuffare dalin una partita già chiusa, riesce are gli Orange dopo il 2-2 dei tempi regolamentari per 4-3 ai. Inla banda di Scaloni se la vedrà con la Croazia, che è riuscita ad evitare il derby sudamericano con il Brasile. Anche oggi è la Pulce a risultare decisiva: chi se non lui? Primo tempo molto noioso e con poche occasioni, al 35? però si accende la lampadina del giocatore più forte del Nuovo Millennio:prende palla a metà campo, senza guardare crea un assist filtrante meraviglioso per Nahuel Molina ...

A differenza della prima parte di stagione, in cui è andato in onda il lunedì e il giovedì sera, con l'inizio deidiin Qatar il programma è passato all'unico appuntamento settimanale ...Commenta per primo Dopo la dolorosissima sconfitta del Brasile ai quarti di finale dei, maturata per mano di una mai doma Croazia , Neymar cercato le parole per descrivere le sue ...del. ...rigore netto e Leo sale a quota 4 in questo Mondiale e a quota 10 in totale nella Coppa del Mondo, agganciato Batistuta come massimo goleador argentino di sempre ai mondiali. Il finale è col brivido: ...DOHA (Qatar) - Incredibile finale dei tempi regolamentari nel quarto di finale tra Olanda ed Argentina che ha portato i ragazzi di Van Gaal a trovare la rete del 2-2. Grazie alla follia di Paredes il ...