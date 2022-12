Bonaccini parte dal Sud e prova a domare la vena populista di Emiliano-De Luca con una cura di realismo

Poi rivela un aneddoto: ha aperto la chat 'La sporca dozzina' per trovare una sintesi tra i vari amministratori, da Nardella a, passando per Ricci. Sfottesui Ray - Man da ...Occorre anche un taglio dell'Ires per trasformare questadel Paese in una piattaforma logistica avanzata". Fra i punti più urgenti perci sono anche "l'alta velocità e l'alta ...La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli ha detto che sosterrà Stefano Bonaccini alla guida del Partito democratico ...Circa seicento, secondo gli organizzatori, le persone che hanno partecipato a Bari alla prima tappa del tour elettorale del governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, candidato ...