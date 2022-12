Trentalange | «Caso D’Onofrio? Non mi dimetto»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Ho preso atto con stupore e amarezza del contenuto della comunicazione inerente la chiusura dell’istruttoria della Procura Federale relativamente al, anche se è bene precisare che non si tratta di un deferimento a mio carico”. Il presidente dell’Aia, Alfredo, in una dichiarazione all’ANSA, commenta così la chiusura indagini sul. “In L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La bufera sul mondo arbitrale non si placa. La Procura federale ha emesso un atto di chiusura indagini sul presidente dell'Aia Alfredoe le accuse sono pesantissime. Tutto parte dalD'Onofrio, arrestato il 10 novembre per traffico internazionale di stupefacenti. Indagando sull'ex procuratore capo dell'Aia, Giuseppe ..., dimissioni o commissariamento: cosa sta succedendoTutto nasce dall'ormai notoD'Onofrio e dalle indagini relative condotte dalla procura Federale guidata da Chinè. In particolare le ...La Procura della Federcalcio ha chiuso l'indagine sportiva che riguarda il caso Rosario D’Onofrio, l'ex procuratore dell'AIA che è stato arrestato per narcotraffico. La ...Il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange ora rischia il deferimento: ecco gli aggiornamenti e il nuovo scenario ...