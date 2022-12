Sedicenne ferito nel Napoletano | indagini dei Carabinieri

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVolla (Na) – Un 16enne e’ statoin maniera non grave con un’arma da taglio ieri sera in via Alighieri a Volla (Napoli). A quanto si apprende, il 16enne di Casalnuovo era in compagnia di alcuni coetanei quando, per motivi in corso di accertamento, sarebbe stato colpito alla coscia destra da uno sconosciuto. Medicato all’Ospedale del Mare di Napoli è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Idella tenenza di Cercola (Napoli) stanno indagando sulla dinamica e sulle cause. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

