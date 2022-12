Qatar 2022 | Thiago Silva | ' fa molto male | ora alziamo subito la testa'

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Al Rayyan, 9 dic. - (Adnkronos) - "E' difficile avere parole in questo momento. Quando si perde qualcosa di importante, a cui puntiamo, fa. Cerchiamo di rialzare lae andare avanti, non c'è altra alternativa. Sono un ragazzo che si rialzava ogni volta che cadeva. Sfortunatamente, come giocatore, non alzerò quella coppa. Chissà dopo con un'altra funzione". Queste le parole del capitano del Brasiledopo l'eliminazione ai quarti di finale del mondiale contro la Croazia.

Fatali ancora i quarti di finale, questa volta contro la Croazia. L'ultima vittoria è del 2002 Prosegue la maledizione Mondiali per il Brasile . La sconfitta con la Croazia ai quarti inè l'ennesimo flop degli ultimi 20 anni. Una sequenza impressionante di fallimenti per la Selecao, considerata sempre favorita e costretta, sempre, a vedere qualcun altro alzare la Coppa del ......Zlatko Dalic è euforico dopo la vittoria della Croazia sul Brasile. Abbiamo giocato al meglio quando contava di più" e aggiunge: "Ancora una volta abbiamo confermato che nessuno dovrebbe mai sottovalu ...