Putin | “Raggiungere un accordo sull’Ucraina è inevitabile”

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Per Vladimir,”un”. Secondo il presidente russo, Mosca avrebbe dovuto avviare prima l’operazione militare, ma sperava di stringere uncome parte del Protocollo di Minsk 2. Il capo del Cremlino, inoltre, ha annunciato che nei prossimi giorni sarà pubblicato il decreto di risposta al price cap al petrolio russo. Poi ha minacciato di tagliare la produzione di greggio e di non venderlo a quei Paesi che lo adotteranno. E oltre a minacciare un taglio della produzione del petrolio in risposta al price cap, torna a fare la voce grossa evocando il nucleare: “Chiunque lo userà contro di noi verrà cancellato dalla faccia della Terra, ma non sarà la Russia la prima a usare le armi atomiche”. “Vediamo le gravi conseguenze di tali azioni ...