Piazza Affari apre in rialzo | Ftse Mib +0 | 40%

segna una mini perdita dello 0,14% (24.207 punti). Lo spread tra Btp 10 anni e Bund di pari durata sale a 187 punti base (+2,99%), con tassi in leggera crescita rispettivamente a +3,68% ...E' quanto precisa una nota che certifica dunque, come previsto, l'implementazione dello squeeze out e la definitiva uscita della holding dal listino dia seguito dell'Opa. In ...Roma, 9 dic. (askanews) - Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'Ftse Mib guadagna lo 0,40%, a 24.303 punti, in scia alle borse asiatiche.Ascolta la versione audio dell'articolo 3' di lettura Venerdì 9 dicembre si chiude il lungo percorso di Atlantia a Piazza Affari. Diventa infatti ufficialmente operativo il delisting della compagnia ...