(Di venerdì 9 dicembre 2022) Si ripete lo stesso schema della (tramontata) candidatura di Dario Nardella alladel Partito democratico. Il diretto interessato ci prova, ottiene il consenso di un’area del partito – nel caso del sindaco di Firenze era stato Dario Franceschini ad appoggiarlo -, e infine, consapevole di non avere abbastanza spinta interna al partito, converge sul candidato favorito. Che continua a essere Stefano. Il presidente dell’Emilia-Romagna, il 9 dicembre, incassa l’appoggio di un altro sindaco e papabile candidato alle primarie Dem. Il primo cittadino di Pesaro, Matteo, abbandona lae sale sul carro del governatore emiliano. Il cambio di strategia, questa volta, è ancora più vistoso rispetto a quello di Nardella, in quantoera stato individuato come frontman della ...

Open

"Ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato nel percorso di queste settimane - annuncia- , in particolare Bettini per le sue parole di apprezzamento. Continuerò a dare un contributo alla ...E infatti Inzaghi opera altri due cambi: dentro Crisetig e, fuori Canotto e Di Chiara. 60 - ... il Frosinone passa : erroraccio in disimpegno di Camporese, che scivola da ultimo uomo ela ... Pd, Ricci spiazza la sinistra e si ritira dalla corsa per la segreteria: «Sostengo Bonaccini» PESARO - Se l’attesa dell’evento è essa stessa l’evento (e ci perdonino il filosofo Gotthold Ephraim Lessing e persino Campari “red passion” ...A partire dall’addio già confermato di Elena Sofia Ricci, che saluterà con la sua suor Angela, per la grande delusione del pubblico. E così il testimone della protagonista passerà nelle mani di ...