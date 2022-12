Pallanuoto | Check-Up RN SALERNO | vittoria importante nel derby con il Posillipo

Virgilio

Tre punti importanti per la- Up R. N Salerno che vince di misura (8 - 7) il derby contro la ... Tutto facile per laTrieste che domina 20 - 6 la Netafim Bogliasco 1951. Match mai in ...Salerno . Il turno infrasettimanale nel torneo di serie A1 diha proposto il sempre affascinante derby campano tra- Up Rari Nantes Salerno e Circolo Nautico Posillipo. Alla Piscina Comunale Simone Vitale, dopo una lunga chiusura, è andata in ... Pallanuoto, A1: la Check - UP Rari Nantes Salerno si prende il derby col Posillipo L'ottavo turno del torneo maschile di A1 di Pallanuoto si apre con la capolista Pro Recco, che comanda la regular season a punteggio pieno, che supera 14-8 la CC Ortigia 1928 ...Quattro volte avanti, due con capitan Paride Saccoia, altrettante con lo statunitense Tyler Abramson, il Posillipo è costretto a cedere il passo ai giallorossi e a concedere il derby ...