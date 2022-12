Nuovi tesseramenti e risoluzioni

Sportando

'Abbiamo rinnovato, in parte, le fila del direttivo con l'ingresso dimilitanti e quindi di ...anche al futuro per prepararci ai prossimi appuntamenti elettorali e alla campagna. ...... FISAC, e del segmento produttivo della carta e delle comunicazioni, SLC; tutte sopra i millee tutte che tra il 6 e il 19 dicembre raduneranno idelegati eletti nelle assemblee ... Serie A UnipolSai 2022/2023, tre tesseramenti e una risoluzione Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Grazie alla preziosa collaborazione dei volontari dell’associazione AltrAsti, a partire dal 3 gennaio 2023 la Biblioteca Astense Giorgio Faletti resterà ...