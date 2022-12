Napoli-Ajax | emessi sedici Daspo per scavalcamento

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il questore diha emesso. Si tratta di provvedimenti, quindici della durata di un anno e uno della durata di cinque anni, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani. Questi sono di età compresa tra i quindici ed i quarantanove anni. Poco prima dell’inizio della partita, disputata lo scorso 12 ottobre presso lo Stadio Maradona, avevano scavalcato dal settore inferiore della Curva A a quello superiore. Per tale motivo, erano stati denunciati perin occasione di manifestazioni sportive. Un altro provvedimento, della durata di due anni, è stato emesso nei confronti di un trentaduenne di Brindisi. Quest’ultimo, in occasione dell’incontro-Lecce disputato lo scorso 31 agosto, era stato denunciato per accensione e ...

ilmattino.it

