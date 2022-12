Agenzia ANSA

L'oppositore russo, Ilya Yashin, e' statoda un tribunale diper aver denunciato l'offensiva in Ucraina. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a nove anni di reclusione per l'oppositore del Cremlino, sotto processo a ...Per l'Onu ha collaborato con il regime di Paul Taylor,nel 2012 per crimini di guerra, ... scambio di prigionieri come nella 'Guerra Fredda' tra Stati Uniti e Russia:ottiene il ... Mosca, condannato l'oppositore russo Yashin: denuncio' la guerra in Ucraina - Mondo L'oppositore russo, Ilya Yashin, e' stato condannato da un tribunale di Mosca per aver denunciato l'offensiva in Ucraina. La pubblica accusa ...(ANSA) - ROMA, 09 DIC - L'oppositore russo IIlya Yashin è stato condannato da un tribunale di Mosca per aver denunciato l'offensiva in Ucraina. Yashin è stato ritenuto colpevole di aver commesso il "r ...