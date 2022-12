Mia moglie mi odierà | ma vi dico cosa ho fatto | Fedez | incredibile confessione

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Grande successo per la finale di XFactor, andata in onda ieri sera su Sky e Tv8 e che ha visto trionfare i Santi Francesi, il duo del team di Rkomi formato da Alessandro De Santis e Mario Francese. I due hanno convinto sia il pubblico sia i giudici, portando sul palco ogni settimana performance originali e accattivanti. Il duo, tra l'altro, qualche anno fa aveva partecipato - insieme a un terzo componente - ad Amici di Maria De Filippi. La serata ha regalato colpi di scena e momenti inediti. Uno di questi è avvenuto quando, dopo aver eseguito per la prima volta il suo nuovo singolo "Crisi di Stato", si è lasciato andare a una: "Mia madre e miami odieranno. Una volta ho fumato una canna con i Tropea", ha detto facendo riferimento al gruppo del talent arrivato quarto. Le sue parole hanno creato un ...