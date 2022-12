Mercoledì | il trionfo e il fallimento di Tim Burton

Leggi su screenworld

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nessun autore contemporaneo può vantare lo stesso gusto per il macabro, lo stesso tocco funereo di Tim. L’ultimo progetto che ha coinvolto il regista di Burbank è stato, serie nata in collaborazione fra Netflix e lo studio MGM, che ha raggiunto risultati stratosferici battendo ogni record nell’ambito delle produzioni in lingua inglese. Nei primi dodici giorniè stata vista da 115 milioni di spettatori per un totale di 752 milioni di ore di visualizzazione, superando già a partire dalla prima settimana le visualizzazioni registrate dalla quarta stagione di Stranger Things. In Italia occupa il primo posto nella top 10 delle serie più viste dopo aver prepotentemente spodestato i due giganti di Ryan Murphy, The Watcher e Dahmer. Ma il successo dipotrebbe anche essere misurato in base a ...