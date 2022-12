Il difficile «momento pop corn» dell' Eurasia

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Le attuali crisi in Russia, Iran e Cina scuotono quest’area strategica dalle fondamenta. E gli Stati Uniti valutano le opzioni che più convengono. Il sostegno occidentale alle numerose rivolte che attraversano l’- l’area continentale comprende il nostro continente e quello asiatico - è finora piuttosto tiepido. Sul piano strategico, è un «popmoment», una parentesi di trepidante attesa per capire come si disporranno le pedine sulla scacchiera. È ancora troppo presto per dire se Joe Biden sia in preda alla sindrome di Adriano, se voglia cioè asserragliare l’Occidente e i suoi partner in una metaforica cinta muraria come l’imperatore romano, oppure stia pragmaticamente valutando il da farsi. Procediamo per gradi. Punto primo. Il blocco autoritariotico vive una fase di grande debolezza. La Russia non sta vincendo la ...