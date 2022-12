OA Sport

... ci sono i sudafricani Louis Albertse, Wilco Nienaber e Ockie Strydom , il nordirlandese Tom McKibbin , il tedesco Alexander Knappe , l'inglese Laurie Canter , lo scozzeseJamieson , lo svedese ...Sui percorsi par 70 del VictoriaClub, e par 72 del Kingston HealthClub al sesto posto in solitaria con - 5 troviamo l'australiano Josh Geary, mentre con - 5 in settima posizione figurano l'irlandese Conor Purcell ed i golfisti di casa Andrew Martin e Matthew ... Golf, Scott Jamieson vola al comando dell'Alfred Dunhill Championship al termine del secondo round. Edoardo Molinari non supera il taglio Scotland’s Scott Jamieson established a three-stroke lead at the halfway stage of the Alfred Dunhill Championship at Leopard Creek.Scott Jamieson holds a three-shot advantage over fellow Britons Nathan Kimsey and Eddie Pepperell after all three surged up the leaderboard during round two of the Alfred Dunhill Championship in South ...