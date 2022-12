GG Team Wear Benevento 5 in attesa dell’Itria | Rennella | “Diremo la nostra”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Torna a giocare in casa il GG5. La squadra di Lorenzo Nitti, domani alle 20, ospita l’Itria per la tredicesima giornata di campionato. Simone Adriani (Viterbo) e Gianluigi Squilletti (Campobasso) saranno gli arbitri dell’incontro, mentre Francesco Pannese (Ariano Irpino) dirigerà il crono. Prima di analizzare la vigilia della partita, Gennarotorna sull’importante vittoria in trasferta delsul parquet del Piazza Armerina: «È stato un incontro complicato in cui abbiamo ottenuto, però, un grande successo su un campo difficile – dice il bomber con il numero venti.- Ma ora voltiamo pagina perché domani ci aspetta una gara difficile: in settimana abbiamo lavorato molto bene con tanta concentrazione e serietà. ...