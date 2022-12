Eutanasia | Marco Cappato si autodenuncia ai carabinieri di Firenze per la morte di Massimiliano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Si èto a, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, davanti aidi piazza della Stazione, per il reato di "aiuto al suicidio", dopo aver supportato un 44enne di San Vincenzo (Livorno) malato di sclerosi multipla,, a raggiungere la Svizzera per morire col suicidio assistito L'articolo proviene daPost.

