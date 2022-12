Demme alla Salernitana | oggi pranzo Giuntoli-Da Sanctis Sky

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Laè seriamente interessata a Diego. Morgan Dee Cristianohanno pranzato insieme in Turchia e l’attuale ds dellaha provato a concludere l’affare. La proposta è di un prestito oneroso con diritto di riscatto. A raccontare l’incontro è stato Gianluca Di Marzio, tramite il sito ufficiale: “Diegoguadagna 3 milioni di euro, una cifra elevata per la, che vorrebbe un contributo da parte del Napoli. Il club azzurro non sembra, per ora, intenzionato a contribuire a pagare parte dello stipendio”. Lanon ha la disponibilità economica per far fronterichieste economiche del giocatore e vorrebbe, quindi, un contributo del Napoli che al momento ...