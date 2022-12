Corto Dorico | i film in carcere per scommettere sul futuro

Tutti i registi presenti in sala! Questo il programma: Verso Casa di Giulia Casagrande 2022, 20' Prima proiezione nazionale a, poi Senigallia e festival in giro per l'Italia. Dopo aver ...Il cortometraggio " Verso Casa ", diretto da Giulia Casagrande , con Diane Fleri, Isabella Carloni e Daniela Sciamanna , sarà proiettato aFilm Festival lunedì 5 dicembre alle ore 21,15 presso l' Auditorium - Mole Vanvitelliana, Ancona , all'interno della sezione TERRITORI , dedicata a cortometraggi girati nel territorio ...ANCONA - Domani, venerdì 9 dicembre, è la giornata della finale del concorso internazionale di Short on rights/A corto di diritti – Concorso ...L’Adriatic Award – corti dall’Albania e dal Kosovo, le proiezioni di Via Argine 310 di Gianfranco Pannone (con la voce narrante di Alessandro Siani) sulla vicenda degli ex lavoratori Whirlpool di Napo ...