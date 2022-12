Terzo polo pronto a sostenere la riforma della giustizia | “Attuale sistema al collasso”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Sulle intercettazioni gli avvocati penalisti sono al fianco del ministro Nordio. "Unaa mio parere non solo corretta ma necessaria: assistiamo ogni giorno a un eccesso nell'uso e, contestualmente, verifichiamo negli atti processuali che a fronte di innumerevoli intercettazioni inutili ed intrusive ve ne sono solo alcune di interesse processuale", afferma il presidenteCamera Penale di Roma, Gaetano Scalise. "Ilè ale sempre di più cogliamo l'intrusione anche nel rapporto cliente/avvocato, che invece per previsione normativa è vietato".Intanto, ilrompe gli indugi e per bocca del presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, si dicela...

All'indomani del voto del 25 settembre scorso, Carlo Calenda e Matteo Renzi avevano dettato la linea: il loro - avevano promesso - si sarebbe strutturato per formare una nuova creatura politica. Così è stato. Ora infatti il segretario di Azione e il leader di Italia Viva hanno siglato l'atto di ...

Resi noti i termini dell'accordo Calenda-Renzi per dar vita a "una federazione che costituisca la base per la realizzazione del partito unico entro il minore tempo possibile" tra Azione e Italia Viva.