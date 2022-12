Teatro alla Scala | perché ha ragione Vittorio Sgarbi

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Beato il Paese che ha come sottosegretarioCultura un. Il suo parlare schietto, andando dritto al nocciolo dei problemi, oltre che la sua competenza indubitabile, sono un elemento vitale per chi deve poi fare la sintesi politica, e cioè in questo caso il ministro Gennaro Sangiuliano. Anche ieri, con il suo stile irruento e poco formale,ha colto il punto vero della questione: oggi l’opera lirica, che è uno dei patrimoni culturali per cui l’Italia è amata e studiata nel mondo (punto su cui amava insistere anche un melomane d’eccezione come il filosofo liberale Isaiah Berlin), è spesso travolta da elementi estrinseci che rischiano di falsarne la natura. Questi elementi sono le “regie faraoiniche e incontinenti”, come si è espresso ...