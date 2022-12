Siamo in permacrisi Christine Lagarde | previsione nera per l' Europa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L'instabilità del contesto attuale, che gli storici del futuro potrebbero definire "", "pone notevoli rischi per la stabilità finanziaria in", rischi che "sono ulteriormente accresciuti dall'indebolimento delle prospettive economiche". Aprendo la sesta conferenza annuale dell'European Systemic Risk Board la governatrice Bcetorna a far suonare l'allarme, proprio mentre l'Ocse segnala prospettive deboli nell'area e nelle principali economie mondiali. Tra le principali economie Ocse, i Cli continuano a indicare un rallentamento della crescita negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, nonché nell'area dell'euro, tra cui Germania, Francia e Italia, principalmente a causa dell'elevata inflazione l'aumento dei tassi di interesse. Per contro, in Giappone continua ad essere prevista ...