Pisa-Ascoli oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

...30 Parma - Benevento 15:00 Cittadella - Bari 15:00 Cosenza - Brescia 15:00 Genoa - Südtirol 15:00 Modena - Venezia 15:00 Perugia - SPAL 15:00 Reggina - Frosinone 18:0020:30 Palermo - ...Il bomber rosanero è passato dal fare gol solamente al Barbera (i primi tre contro Perugia,... Come ricorda Il Giornale di Sicilia, in mezzo cinque partite dentro casa, contro Sudtirol,, ...Oggi 9 gare della 16ª giornata di B: alle 15, nello scontro al vertice, se la Reggina vince acciuffa il Frosinone in vetta. Genoa: col Sudtirol debutta in panchina Gilardino, sarà convocato Portanova ...Campo tradizionalmente ostico per il Picchio che oggi proverà a porta a casa punti. Con il Pisa servirà una prova di carattere degli uomini di Bucchi ...