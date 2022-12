Perché con il freddo aumentano le infezioni respiratorie

Leggi su agi

(Di giovedì 8 dicembre 2022) AGI - Un gruppo di ricercatori di Boston ha fornito la spiegazione biologica del motivo per cui ledelle viesuperiori sono più comuni a temperature più fredde. Gli esperti del Mass Eye and Ear e della Northeastern University hanno scoperto una nuova risposta immunitaria all'interno del naso che combatte i virus responsabili delledelle viesuperiori. Ulteriori test hanno rivelato che questa risposta protettiva viene inibita a temperature più fredde, rendendo più probabile che si verifichi un'infezione. Il nuovo studio è stato pubblicato sul The Journal of Allergy and Clinical Immunology. Il naso è uno dei primi punti di contatto tra l'ambiente esterno e l'interno del corpo e, come tale, un probabile punto di ingresso per agenti patogeni che causano malattie. Gli agenti ...