Per Mara Venier il pranzo dell’Immacolata è davvero speciale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Giornoperche felice mostra le foto a casa di una cara amica e con loro ci sono anche Renzo Arbore, Rita Dalla Chiesa, i suoi figli, il nipotino. Undi quelli che non faceva da tempo ma questa volta non èad organizzare il tutto, non ha cucinato lei. La conduttrice è a casa di Giulia Santoro, felice che lì siano riunti tutti, la famiglia e gli amici più cari, quelli di vecchia data, quelli che di lei conoscono tutto. Nella foto di gruppo cheha pubblicato Renzo Arbore è accanto a sua figlia Elisabetta, una foto che amerà per sempre. Grande assente Nicola Carraro, il marito di ziaè a Santo Domingo, ancora positivo ...