Morto in Svizzera con suicidio assistito Massimiliano

AGI - E'con un suicidio assistito inMassimiliano , l'uomo toscano di 44 anni affetto da sclerosi multipla, che si era rivolto all'assosciazione Luca Coscioni. Ad accompagnarlo nell'ultimo ...oggi in una clinica incon il suicidio assistito un uomo di 44 nni di nome Massimiliano. Era affetto da sclerosi multipla da 6 anni . A darne notizia è stata l'associazione Luca ...È morto con il suicidio assistitio in una clinica in Svizzera, Massimiliano, il 44enne toscano da 6 anni malato da sclerosi multipla ...L’Associazione Luca Coscioni ha comunicato che Massimiliano, 44enne toscano malato di sclerosi multipla, è morto con suicidio assistito in Svizzera.