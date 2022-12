Juve | il titolo vola in borsa | rialzo del +3%

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ildellaintorna a salire dopo il crollo degli ultimi giorni dovuto alle inchieste e alle dimissioni del cda Ladella, in base all’ultimo aggiornamento a mezzogiorno di oggi, fa segnare una impennata positiva importante del +3%. Il dato è in netta controtendenza rispetto al crollo registrato ieri e nei giorni scorsi dovuto alla vicenda giudiziaria e alle dimissioni del CdA. Si tratta infatti del primosignificativo dell’ultimo periodo. Ilvale 0,25 euro ad azione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

