Iran | giustiziato il primo manifestante dall' inizio delle proteste - Esteri - quotidiano net

Accusato di essere un 'rivoltoso', Mohsen Shekari è stato impiccato. La notizia arriva mentre altri detenuti rischiano la pena di morte per il loro coinvolgimento nelle ...... da quasi tre mesi, chiedono maggiori libertà in- è stato. Si tratta della prima esecuzione di un manifestante dall'inizio delle proteste anti - governative nel Paese, scattate a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Accusato di essere un "rivoltoso", Mohsen Shekari è stato impiccato. La notizia arriva mentre altri detenuti rischiano la pena di morte per il loro coinvolgimento nelle manifestazioni ...