Gazzetta del Sud

La magistratura della Repubblica islamica ha annunciato che Mohsen Shekar , arrestato durante le proteste, è stato giustiziato: è la prima sentenza di morteper un manifestante, come riporta Bbc Persia. Shekari è stato accusato di aver bloccato una strada, di disordini, di aver estratto un'arma con l'intenzione di uccidere nonché di aver ferito ...Il sito di informazioneWire ha mostrato un video dove si vede la recente demolizione,dalle autorità, dell'abitazione di famiglia della atleta iraniana Elnaz Rekabi . La ragazza a ... Iran, eseguita prima condanna a morte di un manifestante Terzo giorno di sciopero in Iran con i negozianti che tengono le saracinesche abbassate in segno di protesta dopo la morte a settembre della giovane curda ...Scioperi in Iran. Continuano le proteste da parte di imprenditori, studenti e negozianti in diverse parti della Regione ...