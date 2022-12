(Di giovedì 8 dicembre 2022) 'L''mipiù del' . Cosìospite a 'Mattino Cinque News' ha commentato i dati sui contagi, già 2,5 milioni in Italia. 'Sultra vaccinati e guariti ...

'L''oggi mi preoccupa più del Covid' . CosìBassetti ospite a 'Mattino Cinque News' ha commentato i dati sui contagi, già 2,5 milioni in Italia. 'Sul Covid tra vaccinati e guariti abbiamo ...... secondo i dati Istat del 2021, viene indicata come un terreno fertile per la potenziale... La replica di Piantedosi approfondimento Chi èPiantedosi, il nuovo ministro dell'Interno Il ... Influenza, Matteo Bassetti: "Mi preoccupa oggi più del Covid" Ad essere particolarmente colpiti sono i bambini al di sotto dei 5 anni. Già 2,5 milioni di contagi dall’inizio della stagione ...A "Mattino Cinque News" l'infettivologo commenta i dati sui contagi: "Può portare a polmoniti, serve vaccinare i più fragili" ...