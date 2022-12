I travagli pre-congressuali di un Pd che non sa da dove ripartire

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) È impressionante assistere al nulla che reciprocamente le cosche del Pd si rinfacciano e si oppongono nella lotta per l'avvicendamento al potere. Neppure il più benevolo osservatore riuscirebbe infatti a descrivere, se non ricorrendo a complicati arzigogoli o alla vacuità di qualche slogan da scuola di partito, in che cosa consisterebbe mai una differenza, tra i caporioni a confronto, a proposito dell'impostazione politica da tenere da qui in poi, o riguardo alle prospettive di riforma in cui impegnarsi d'ora in avanti, o circa l'idea di opposizione da mettere in campo finché si è minoranza. E non nel senso (sarebbe meno preoccupante) che l'uno o l'altro hanno dopotutto le stesse convinzioni e individuano gli stessi strumenti per diffonderle e accreditarle: ma nel senso che quell'uniformità si caratterizza per assenza, per difetto. Uguali e indistinguibili nel nulla piuttosto ...