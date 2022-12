Genoa | Gilardino parte subito bene | 2-0 al Sudtirol all’esordio

(Di giovedì 8 dicembre 2022), inizia al meglio l’avventura in panchina del neo allenatore Alberto: 2-0contro ilAlbertosulla panchina della prima squadra delcome meglio non avrebbe potuto, battendo 2-0 ildi Bisoli. A segno Puscas e Aramu nella ripresa, che hanno regalato i primi tre punti con i rossoblù al tecnico. Il Grifone sale così al quarto posto a quota 26 punti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Buon debutto del Bari che è tornato a vincere dopo un lungo digiuno con un secco 3 - 0 in casa del Cittadella. Il Brescia ha ... Alle 12.30 il colpo esterno del Benevento al Tardini con Forte tornato a segnare. Alla fine hanno fatto tutti un passo indietro: Portanova, il calciatore del Genoa condannato martedì scorso in primo grado (con rito abbreviato) a sei anni di carcere per violenza sessuale ... I ciociari vincono lo scontro diretto con la Reggina e allungano a +6 in vetta alla Serie B.