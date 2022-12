“Uccido te e tua figlia” Beccato chi minacciava la Meloni sui social

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic – Giorgiaera stata minacciata di morte suinetwork. Frasi dirette e violente contro il presidente del Consiglio e la moglie che, ora, sono state identificate in un responsabile, come riporta Adnkronos. Ecco chilasuinetwork È stato identificato, l’autore delle minacce al premiersui, per poi essere denunciato dalla Polizia. Si tratta di un uomo di 27 anni, disoccupato, indagato ora per violenza privata aggravata contro il presidente del Consiglio. Aveva commentato alcuni post del premier su Twitter minacciando di uccidere sia lei che lain caso di abolizione del reddito di cittadinanza. Come del resto avevano rilevato gli operatori del Servizio Polizia postale di Roma ...

'Uccidiamo te efiglia', 'non lo togliere il reddito di cittadinanza', 'ricordati che mi costringi ad annientare lavita se togli il reddito di cittadinanza', 'veramente attenta finiscila co' ...' Ricorda che mi costringi ad annientare lavita se tocchi il Reddito di cittadinanza ' scrive l'utente il cui profilo oggi risulta essere sospeso dal social network. Indagato per violenza ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si nascondeva dietro lo pseudonimo di Sasha Manexi, ma in compenso come foto profilo aveva usato la reale immagine del suo volto. Non ci ha messo molto la polizia postale di Roma, che indaga su mandat ...