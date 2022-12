Senza umiltà La lezione di Cacciari al Pd | cosa deve imparare da Meloni

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Massimotuona contro la sinistra allo sbando e premia l'acume di Giorgia. Il professore di Filosofia ha rilasciato una vulcanica intervista al quotidiano “La Repubblica” esortando la sinistra italiana a trovare la sua identità: “Come si salva? Solo se affronta sul serio la questione sociale. Tra operai che votano a destra e astensionisti ci sarebbe una prateria da conquistare”. Prima la Lega, poi Fratelli d'Italia sono passati dal 5 al 30% puntando su credibilità e radicamento sociale e territoriale, mentre il Pd “gira ancora su chi ha più immagine per fare il segretario”. L'ex sindaco di Venezia indica nella mancanza diuno dei grandi mali dei dem: “A destra hanno capito. Giorgiacerca di essere umile, perché percepisce la delegittimazione che investe il sistema politico. Invece a ...

Cacciari, la dura lezione alla sinistra: "Senza umiltà". Cosa deve imparare da Giorgia Meloni