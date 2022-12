Real Madrid | Endrick ad un passo

... anche il capitano Eden Hazard dà l'addio alla sua Nazionale , che dal proprio account Twitter ('Belgian Red Devils') ringrazia il giocatore dele gli augura il meglio. Belgio, Hazard dà ...Eden Hazard dà l'addio alla sua nazionale, quella del Belgio, che dal proprio account Twitter ('Belgian Red Devils') ringrazia il giocatore dele gli augura il meglio. In precedenza era stato lo stesso Hazard a comunicare ai suoi dirigenti la sua decisione, che poi è stata resa pubblica. L'ex fantasista del Chelsea chiude quindi ...Spesa esagerata per il Real Madrid: i blancos mettono le mani su un 16enne, sborsando 72 milioni di euro. Che regalo per Ancelotti ...Il club campione d'Europa sarebbe pronto ad un maxi investimento, ripetendo le operazioni fatte in passato con Vinicius e Rodrygo ...