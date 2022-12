Qualcuno arma la mano dei folli Ronzulli | durissimo sfogo | con chi ce l' ha

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) "sta fomentando queste piazze.stando le mani di questiche poi decidono di minacciare e spingersi oltre". Sono le parole della capogruppo FI al Senato, Licia, che all'arrivo a Palazzo Chigi per il vertice di maggioranza sullavra con Giorgia Meloni parla così delle minacce via web arrivate ieri contro il presidente del Consiglio., nel ribadire la solidarietà già manifestata a Meloni da FI, spiega allora che "pensiamo anche che purtroppo queste minacce sianote da cattivi maestri che stanno andando in piazza a dire cose non vere". La capogruppo FI sottolinea di parlare a sua volta come "mamma che ha ricevuto minacce di morte qualche mese fa" e rileva che "trovo assurdo che si possa arrivare a ...