Pronto il satellite meteo di terza generazione per prevedere eventi estremi “fino a 3-5 ore prima” Nel suo cuore un cacciatore di fulmini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sarà sempre estremamente complicato riuscire afenomeni improvvisi e catastrofici come quelli che hanno devastato il distretto di Cantiano nelle Marche o quelli che hanno innescato la frana di Ischia, ma certo con questi nuovi satellitisat Third Generation (MTG) aumenterà, è di molto, la capacità di leggere e interpretare le evoluzioni del. Soprattutto a breve termine. “Quello che speriamo è che sia possibile avere previsioni e breve termine”, e a breve termine si intende possibilmente “a 3-5 ore” dell’eventoestremo ha detto Silvia Puca del Dipartimento della Protezione Civile nel corso della conferenza stampa al Centro Spaziale di Telespazio al Fucino (L’Aquila). Il lancio del primo dei nuovi satelliti – MTG 1 – è previsto per la serata del ...