Portogallo | la frecciata di Joao Felix a Simeone | «Quando ci sono le condizioni…»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)lancia unadopo il 6-1 del: «le condizionifavorevoli, le cose escono meglio» Non c’è più molto amore trae l’Atletico Madrid, in particolare con il tecnico. Dopo la vittoria delcontro la Svizzera, che manda i lusitani ai quarti di Qatar 2022, l’attaccante non ha mancato di lanciare unaal suo club. «Il modo di giocare dele quello di giocare dell’Atletico Madrid è differente.le condizionifavorevoli, le cose escono meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

