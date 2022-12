Piazza Affari in lieve ribasso | arretrano i petroliferi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – Giornata leggermente negativa per, che torna a salire, con le altre Piazze europee che sono ancora in calo. Tra gli investitori prevale la cautela prima della decisione della Fed su un eventuale nuovo aumento dei tassi di interesse, prevista per mercoledì prossimo. L’indice che misura il volume delle richieste dei mutui negli Stati Uniti è poi sceso a 204 punti, circa il 2% in meno rispetto alla settimana precedente. Continua quindi a diminuire il prezzo del petrolio, con il Brent sotto gli 80 dollari al barile e il Wti sotto i 75 dollari al megawattora. La Libia sta pressando le compagnie internazionali del petrolio affinché aumentino la produzione nella nazione. Secondo Pierre Veyret, analista tecnico di ActivTrades, l’incertezza che deriva dall’ultima serie di sanzioni dell’Ue contro la Russia “sta influenzando in modo ...

Oggi a Hera +3% ed Enel +0,35%. Saipem - 3%, Eni - 1,5% e Tenaris - 2,17%. Vola Brunello Cucinelli che guadagna quasi il 10%. Sul titolo abbondano i giudizi positive degli analisti dopo ... Gli occhi degli investitori sono tutti puntati su due date: il 13 e il 14 dicembre. La prima (martedì prossimo) è quella in cui negli Stati Uniti uscirà il nuovo dato… Leggi ... Debole il greggio, resta sui minimi da quasi un anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 dic - Seduta ingessata per le Borse europee, ...