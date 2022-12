Natale e Capodanno al caldo Le mete più belle (green e low cost)

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ammettiamolo: quanti di noi vorrebbero volare lontano, anzi lontanissimo, per viverein completo relax? Meglio ancora se in una meta dalle temperature più che gradevoli e senza spendere una fortuna? Ecco, proprio ii sono spesso proibitivi quando si parla di destinazioni esotiche ma esiste un’alternativalowper un’esperienza che non rinuncia al comfort. La piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor Pitchup propone, infatti, svariate soluzioni che coniugano sostenibilità, lusso e attenzione al portafoglio. Del resto i trend confermano un sempre maggiore interesse per i viaggi en plein air con turisti che scelgono di soggiornare in camping e glamping. Dal 2021, infatti, le vacanze outdoor hanno registrato un notevole aumento rispetto ai pernottamenti in ...

Comune di Amalfi

Gatto e pericoli di: quello che devi sapere Le mantidi religiose sono pericolose per i nostri pet Inoltre, volendo anche ammettere che questo evento, per quanto assolutamente ...Ildel Comune conclude le iniziative partite il 30 aprile scorso. "Non ci siamo mai fermati -... Per questo abbiamo scelto di puntare sul fine stagione rispetto alal quale abbiamo ... Natale e Capodanno ad Amalfi: un ricchissimo programma di eventi - Il sogno di molti italiani (e non solo) è quello di volare lontano per godersi in relax, e al caldo, le feste di fine anno: le proposte di Pitchup.Roma - Alzi le mani chi non ha mai voluto passare il capodanno in una grande città o l’ha già trascorso. È una esperienza molto bella che, però, presuppone una questione importante: come muoversi Com ...